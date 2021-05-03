اليوم السابع
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حديقة صنعاء والحيوان بكفر الشيخ بدون زوار في شم النسيم.. فيديو وصور

الإثنين، 03 مايو 2021 05:55 م
حديقة صنعاء والحيوان بكفر الشيخ بدون زوار في شم النسيم.. فيديو وصور حدائق كفر الشيخ خالية من المترددين عليها
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع" خلو حدائق محافظة كفر الشيخ والمتنزهات من المواطنين والمترددين، وكانت الحدائق لا تخلو خلال السنوات الماضية قبل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، كما أغلقت حديقة الحيوانان بكفر الشيخ، ولا يوجد بها إلا الحيوانات التي بها دون زوار أو مترددين.


وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، غلق الحدائق والمتنزهات تنفيذاً لتعليمات الدولة ومجلس الوزراء الصادرة الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل بـ"دسوق، فوه، مطوبس" أو بحدائق ادفينا و شواطئ مصيف بلطيم، ومراقبة المراسي النيلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.

رافقه خلال الجولة التفقدية اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
 

جانب من خلو الحدائق
جانب من خلو الحدائق

 

حدائق كفر الشيخ خالية من المترددين عليها
حدائق كفر الشيخ خالية من المترددين عليها

 

خلو الحدائق من المتوافدين لها
خلو الحدائق من المتوافدين لها

 

 
 
 

 


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متنزهات

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