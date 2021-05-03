حديقة صنعاء والحيوان بكفر الشيخ بدون زوار في شم النسيم.. فيديو وصور



وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، غلق الحدائق والمتنزهات تنفيذاً لتعليمات الدولة ومجلس الوزراء الصادرة الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل بـ"دسوق، فوه، مطوبس" أو بحدائق ادفينا و شواطئ مصيف بلطيم، ومراقبة المراسي النيلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.

رافقه خلال الجولة التفقدية اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





جانب من خلو الحدائق



حدائق كفر الشيخ خالية من المترددين عليها