حبس عاطل متهم بقتل والده بسبب خلافات على نفقات زواج الابن فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بقتل والده، بسبب خلافات بينهما، نتيجة عدم قدرة المجنى عليه على توفير نفقات زواج ابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل بتهمة قتل والده بسكين داخل مسكنهم بالهرم، بسبب رغبة المتهم فى الزواج وعجز والده عن توفير نفقات زواجه، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بمقتل مسن داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليه مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسكين.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن ابن المجني عليه "عاطل" ووراء ارتكاب الجريمة، وذكر أفراد أسرة الضحية، أن المتهم كان يرغب في الزواج، وطلب من والده مساعدته في تدبير نفقات الزواج، إلا أن والده أكد عدم قدرته المادية على مساعدته، مما دفع المتهم لارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب رغبته فى الزواج وعجز والده عن توفير نفقات زواجه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.