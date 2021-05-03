اليوم السابع
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حبس سائق توك توك قتل عاطل ذبحا فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالمنوفية

الإثنين، 03 مايو 2021 01:30 م
حبس سائق توك توك قتل عاطل ذبحا فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر محمد زايد وكيل نيابة منوف، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تجديد حبس سائق توك توك قتل عاطل ذبحا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وشهدت قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، جريمة بشعة ، وذلك عندما تجرد سائق توك توك من مشاعر الإنسانية وقام بقتل عاطل ذبحا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور ، تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من وصول . "م.ع " 24 عاما عاطل إلى مستشفى منوف العام جثة هامدة ،بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام م. م سائق توك توك بقتله بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور ،تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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