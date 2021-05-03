جولة لمدير أمن سوهاج للتأكد من الالتزام بإغلاق الحدائق والمتنزهات فى شم النسيم

سوهاج محمود مقبول

رفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، درجة الاستعداد الخاصة بها إلى الدرجة القصوى تزامنا مع تنفيذ الإجرارات الاحترازية بإغلاق كافة المتنزهات والشواطئ النيلية بالمحافظة بمناسبة الإحتفال بعيد شم النسيم حيث تلاحظ الإلتزام الكامل من قبل المواطنين بالقرارات الصادرة.

ومن جانبه ، قام اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، يارفقه عدد من القيادات الأمنية بعمل جولة بعدد من المتنزهات ، وكذلك كورنيش النيل الشرقى وكورنيش النيل الغربى، وذلك من أجل التأكد من التزام المواطنين بالقرارات وعدم التواجد داخل تجمعات أو للخروج بتلك الأماكن من أجل وقايتهم وحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا وكان قد شن رجال الأمن حملة أمام الحدائق والمتنزهات لتنفيذ قرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بغلق تلك الأماكن خلال أعياد شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا بسبب ما تشهده هذه الأماكن من تكدسات وعززت أجهزة الأمن من وجودها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين، وتم نشر كردون أمني في أماكن التجمعات لمنع توافد المواطنين.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إغلاق جميع الحدائق العامة، والمتنزهات بنطاق المحافظة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع، تحسبا لخروج المواطنين للاحتفال، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "الفقي" أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.



الكراسى على شاطئ النيل الغربى فارغة



الكورنيش بلا زوار فى شم النسيم



كورنيش النيل الشرقى



كورنيش النيل بسوهاج فى شم النسيم



مدير امن سوهاج يتفقد الحدائق والمتنزهات



مدير أمن سوهاج يتفقد شاطئ النيل