توريد 28 ألف طن قمح إلى مديرية التموين بالإسكندرية حتى الآن

الاسكندرية جاكلين منير

قال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين، ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة، ومندوب من جمعية القبانية، قد استقبلت حتى الآن أقماحا محلية منذ بداية التوريد بإجمالي 28 ألف طن و 674 ألفا و 742 كجم من القمح طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشارت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات المكثفة لموسم توريد الأقماح المحلية، حيث تم تشكيل عدد 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضى.

وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من جمعية القبانية و عضو من الجهات المسوقة ،و تشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة و عضوية العاملين المعنيين ، حيث يتم الأقماح الموردة بصومعة برج العرب و التى تبلغ سعتها 90 الف طن و صومعة مجمع السلام و التى تبلغ سعتها 90 الف طن و صومعة الكينج مريوط و التى تبلغ سعتها 60 ألف طن و صومعة الناصرية و التى تبلغ سعتها 60 الف طن .