توافد المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا في كفر الشيخ.. فيديو وصور

قالت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، تمت زيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح لـ 9 مراكز بدلا من 4 مراكز تخفيفا على المواطنين ، ومنعا للزحام ، مؤكدة أن الفرق الطبية وفرق التواصل الاجتماعية بالوزارة ، ترشد الأهالي في الاسواق وداخل المستشفيات والأماكن العامة بأهمية ابتاع الاجراءات الاحترازي ، وارتداء الكمامات والطريقة المثلى لارتداء الكمامة .

وأضافت سلام ، أن ما يبشر بالخير أن أكثر الوافدين هم من الشباب والفتات ، بالإضافة لكبار السن من السيدات والرجال ، مؤكدة أنها تعو كل أهالي المحافظة بتسجيل اسمائهم، لتلقي اللقاح ، وإنها فرصة يجب اغتنامها.

وأكدت مريم محمد سعد، 75 سنة ، أنها أخذت اللقاح وجاءت لمستشفى سيدي غازي ، لتنال الجرعة الثانية من اللقاح ، مشيرة إلى أنها لم تشعر بأي أعراض ، وتدعو كل أهالي المحافظة بالتوجه لأخذ الجرعة ، حفاظا على صحتهم ، وضمانا لعدم اصابتهم بالفيروس.

وقال محمد عبدالله علي، 89 سنة ، جاء اليوم لتلقي الجرعة الاولى من اللقاح ، بعد وصول رسالة له توجهه لمستشفى سيدي غازي لتلقي اللقاح ، مؤكداً أنه يوجه نصيحه لكل المصريين بان يغتنموا الفرصة التي منحتها الدولة لهم ، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

التوعية داخل مستشفى سيدي غازي



الفريق الطبي بصحة كفر الشيخ