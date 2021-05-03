توافد المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا في كفر الشيخ.. فيديو وصور

رصدت عدسة "اليوم السابع"، توافد المواطنين من كبار السن والشباب والفتيات على مستشفى سيدي غازي المركزي، لتلقى لقاح كوورنا، بالإضافة للندوات الإرشادية والتوعية من قبل فرق التواصل الاجتماعية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى فرق مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ.
قالت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، تمت زيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح لـ 9 مراكز بدلا من 4 مراكز تخفيفا على المواطنين ، ومنعا للزحام ، مؤكدة أن الفرق الطبية وفرق التواصل الاجتماعية بالوزارة ، ترشد الأهالي في الاسواق وداخل المستشفيات والأماكن العامة بأهمية ابتاع الاجراءات الاحترازي ، وارتداء الكمامات والطريقة المثلى لارتداء الكمامة .
وأضافت سلام ، أن ما يبشر بالخير أن أكثر الوافدين هم من الشباب والفتات ، بالإضافة لكبار السن من السيدات والرجال ، مؤكدة أنها تعو كل أهالي المحافظة بتسجيل اسمائهم، لتلقي اللقاح ، وإنها فرصة يجب اغتنامها.
وأكدت مريم محمد سعد، 75 سنة ، أنها أخذت اللقاح وجاءت لمستشفى سيدي غازي ، لتنال الجرعة الثانية من اللقاح ، مشيرة إلى أنها لم تشعر بأي أعراض ، وتدعو كل أهالي المحافظة بالتوجه لأخذ الجرعة ، حفاظا على صحتهم ، وضمانا لعدم اصابتهم بالفيروس.
وقال محمد عبدالله علي، 89 سنة ، جاء اليوم لتلقي الجرعة الاولى من اللقاح ، بعد وصول رسالة له توجهه لمستشفى سيدي غازي لتلقي اللقاح ، مؤكداً أنه يوجه نصيحه لكل المصريين بان يغتنموا الفرصة التي منحتها الدولة لهم ، للحماية من فيروس كورونا المستجد.
الفريق الطبي بصحة كفر الشيخ
شاب من سيدي غازي يتلقى الجرعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة