اليوم السابع
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تموين قنا: انتظام توريد القمح للصوامع والدقيق الجيد ينتج رغيفا مطابقا للمواصفات

الإثنين، 03 مايو 2021 09:00 ص
تموين قنا: انتظام توريد القمح للصوامع والدقيق الجيد ينتج رغيفا مطابقا للمواصفات توريد القمح- أرشيفية
قنا_ صابر سعيد

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أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، عن استمرار استقبال الصوامع والشون للقمح من المزارعين، وذلك على مدار بدء موسم التوريد ومتابعة مطاحن مصر العليا.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن صوامع محافظة قنا من أعلي المحافظات استقبالًا للأقماح خلال موسم توريد القمح من المزارعين، حيث استقبلت الصوامع أكثر من 25 ألف طن من الأقماح خلال الأسابيع الماضية.

ولفت وكيل وزارة التموين بقنا، أن تم المرور ومتابعة مطاحن مصر العليا بناءً علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حيث تابع محطن دندرة والسلندرات والتي تقوم بإنتاج الدقيق المدعم للتأكد من مدي مطابقة الجودة والمواصفات لإنتاج رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات.

 


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