تعزيزات بمحيط ستاد غزل المحلة لتأمين مباراة الأهلي

كتب محمود عبد الراضي

يعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط ستاد غزل المحلة، اليوم الإثنين، لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطوله الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021.

ويؤمن رجال الشرطة المباراة من بدايتها حتى نهايتها مع تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي تصحيح الأخطاء في مباراة الجونة من أجل تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، أملا في استعادة قمة الدوري، مستفيدا من لعب كل مبارياته المؤجلة، كما يمنّي النفس في أن يكون أكثر من لاعب جاهز لموقعة الغد مثل محمود وحيد وبدر بانون، بخلاف المجموعة الحالية من اللاعبين.

وفسّر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تعادل فريقه في مباراته ضد الجونة والتي انتهت بهدف لكل فريق، بغياب الحمية في الأداء، رغم أن الفريق لم يمنح الجونة فرصة لدخول المباراة على مدار الـ45 دقيقة الأولى، وقال: "في الشوط الثاني حاولنا تسجيل الهدف، ونجحنا في ذلك، ولكن الفريق استقبل هدفا بطريقة غريبة".

وأضاف: "نعاني من الإرهاق وغيرنا فريق بالكامل ودفعنا بأربعة لاعبين جدد كانوا لا يشاركون في المباريات بشكل مستمر".