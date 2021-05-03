تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في الاستثمارات الحكومية عام 2020

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مساهمة القطاعات في إجمالي الاستثمارات بالربع الرابع من العام المالي 2019/2020، ارتفاع مساهمات عدة قطاعات خلال تلك الفترة، حيث ساهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 12.9% بين القطاعات الاقتصادية، مقابل 7.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2018/2019، يليه قطاع خدمات التعليم بنسبة 11%، مقابل 2.1% فقط خلال الفترة المناظرة.

وتشير البيانات الواردة في النشرة المعلوماتية الشهرية، إلى أن قطاع الأنشطة العقارية سجل مساهمة بنسبة 9.6% خلال الربع الرابع من العام 2019/2020، مقابل 2.9% في نفس الفترة من العام المالي المناظر له 2018/2019، وساهم قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.6%، مقابل 1.8% خلال فترة المقارنة، وساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.7%، مقابل 3.9% خلال فترة المقارنة، وقطاع البترول الخام ساهم بنسبة 4.5%، مقابل 1.1% خلال فترة المقارنة.

وسجلت غالبية القطاعات الاقتصادية، ارتفاعات متفاوتة في متوسط الأجر اليومي، مثل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بـ113 جنيها يوميا، ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنحو 106 جنيهات يوميا، وأنشطة الفنون والإبداع والتسلية بـ93 جنيها يوميا، والصحة وأنشطة العمل الاجتماعي بنحو 82 جنيها يوميا، وفي المقابل تراجع متوسط الأجر اليومي لقطاعات اقتصادية أخرى، ومنها التعدين واستغلال المحاجر، والتي بلغ متوسط أجرها اليومي 116 جنيها في الربع الرابع من عام 2020، مقابل 143 جنيها يوميا خلال نفس الربع عام 2019.