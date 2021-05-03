اليوم السابع
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تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين

الإثنين، 03 مايو 2021 06:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم، الاثنين 3-5-2021، استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
 
وقال محمود غازي صاحب محل جزارة، إن  أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140  جنيها، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 
 
 
وأضاف غازي، لـ"اليوم السابع"، أن سعر كباب الحلة تتراوح بين  130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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