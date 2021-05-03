تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المركز الصحى الحضرى بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد المعتمد من وزارة الصحة، وذلك بالمركز الصحى الحضرى بالوليدية بجوار مستشفى الصدر، في حى شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، الدكتور أسامة حجازى مدير عام الطب الوقائى بالمديرية وأيمن محروس رئيس حى شرق.

واطمئن محافظ أسيوط على انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة وإتباع خطوط السير المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم ، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعامل العاملين مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح منوهًا إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل ، حيث يتم تطعيمه بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم .

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمراكز الأربعة التى تم تحديدها بمراكز المحافظة هى المركز الصحى الحضرى بالوليدية بحى شرق ومستشفى الايمان العام بالاربعين بحى غرب ووحدة صحة الأسرة ببنى زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعى " ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج " طريق أسيوط – سوهاج الزراعى " وذلك فى إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتى وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).



محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا



محافظ أسيوط يتفقد تلقى المواطنين بلقاح كورونا بالمركز الصحي الحضري



محافظ أسيوط مع العاملين بالمركز الصحي الحضري بالوليدية