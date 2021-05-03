تطبيق الإجراءات الاحترازية فى شم النسيم وحملات مستمرة بأحياء بورسعيد

وفى نفس السياق، واصلت الأجهزة التنفيذية والامنية لليوم الثالث على التوالى الحملات الليلية أمس الأحد، لمتابعة قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المقررة ، ومن هذا المنطلق قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بقيادة فوزى الوالى رئيس الحى بالمرور بمناطق الحي المختلفة، وتم رفع وازالة الإشغالات، كما تم تحرير 14 محضر عدم ارتداء كمامة، وتشميع محل يستخدم لتصنيع منتجات لحوم بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما تابعت الأجهزة التنفيذية بحى الشرق بقيادة العميد نعمان على رئيس الحى إجراءات غلق الحدائق العامة والمتنزهات وإغلاق الحدائق لمنع تواجد المواطنين .

وفى حى الضواحى ، تابع الحى بقيادة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى، إجراءات غلق كورنيش قناة الإتصال والحدائق العامة بالضواحي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال الاحتفال بيوم شم النسيم والحد من انتشار العدوى بفيرس كورونا ، وتم التأكد من غلق وتأمين الكورنيش والحدائق العامة غلقا تاما ومنع أي تواجد أو تجمعات للمواطنين به كما شهد الكورنيش تواجد عناصر من الشرطة لمنع تواجد المواطنين بهذه المناطق .

وشهدت شوارع حي العرب حملات ليلية على المطاعم والكافيهات والمحلات للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بإرتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين والمواصلات العامة، وترأس الحملات المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب بالتنسيق مأمور قسم شرطة العرب وضباط مباحث القسم وشرطة المرافق ضباط وأمناء وأفراد ومديرين الإدارات التنفيذية بالحي ، وأسفرت الحملة الليلية عن رفع الإشغالات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بالشوارع الرئيسية والفرعية ومتابعة المواصلا العامة ورفع كافة أشكال وصور التعديات على الأرصفة .

وشهدت مدينة بورفؤاد استمرار غلق شاطىء بورفؤاد لليوم الثاني على التوالي وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث أصدر اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد تعليمات منذ أمس السبت بإغلاق شاطىء المدينة، وذلك كإجراء إحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً علي سلامة وصحة المواطنين وذلك لمنع كل أشكال التجمع خلال أعياد شم النسيم لمرور تلك الفترة التي تشهد زيادة في أعداد مصابي كورونا بسلام.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان قد شدد على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية للقيام بحملات مكثفة ومفاجئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوقيع العقوبات على المخالفين ، مؤكدا على متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل الأحياء والتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة و الأحياء لرفع حالة الاستعداد القصوى خلال أعياد شم النسيم.