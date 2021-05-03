تحرير 62 محضر عدم ارتداء كمامة والتحفظ على 28 شيشة بالمقاهى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شن المهندس سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، حملة ليلية مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمنية للتفتيش على المحلات التجارية والورش والكافيهات والمواقف، وكذا رفع وإزالة كافة الاشغالات بالشوارع بنطاق المدينة ، أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه على المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد الغلق المقررة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى منوف قام رئيس المدينة بالمرور الدورى على المقاهى والكافيهات لمتابعة مدى التزام المقاهى والكافيهات بالتعليمات والضوابط المقررة لعملها، ومنع تداول الشيشة ورفع الإشغالات ومتابعة غلق المحلات التجارية ، وتم تحرير 10 محاضر عدم ارتداء الكمامة 10محاضر إشغال وتم التنبيه بالالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء .

فيما تم المرور على المقاهى والكافيهات بالوحدة المحلية بسدود ، وتم ضبط 4 شيش وجارى المتابعة المستمرة لتطبيق القانون على المخالفين، وفى نطاق مركز قويسنا تم تنظيم حملة مكبرة بإشراف رئيس المدينة وبالتنسيق مع مركز الشرطة وقسم الحماية المدنية لمنع التجمعات بالحدائق العامة وغمرها بالمياه لمنع أية تجمعات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم فى مركز الباجور شن حملة ليلية برئاسة رئيس المدينة للتعامل الفورى مع الإشغالات والمرور على الكافيهات ووسائل المواصلات لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

هذا وقد قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، بحملات مكثفة للتفتيش على رخص المحلات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بقرى المركز ، وأسفرت الحملات عن تحرير 12 محضر لمحلات تدار بدون ترخيص وعدد 15 محضر عدم إرتداء الكمامة و 11 محضر إشغال طريق وتم التعامل الفورى لرفع 20 إشغال متحرك وغلق ملعب خماسى لوجود تجمعات وعدم إرتداء الكمامة الطبية ، وكذا متابعة سيارات الأجرة ، وفى نطاق الوحدة المحلية لمدينة السادات تم المرور على الكافيهات بكفر داوود والطرانة والاخماس وضبط 24 شيشة وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية فضلاً عن التفتيش على السيارات القادمة إلى مدينة السادات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة من عدمه وتم تحرير 24 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.