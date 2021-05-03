بعد تطعيم خمس سكانها.. سنغافورة تشجع على التطعيم ضد كورونا بالأغانى.. فيديو

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، على حملة سنغافورة للتشجيع على الحصول على اللقاح بعد تطعيم خُمس سكانها، حيث لجأت السلطات إلى الموسيقى والأغانى لمواجهة مخاوف السكان حيال اللقاحات.

ورغم نجاح الحكومة فى الحفاظ على عدد الحالات اليومية أقل من 50 لعدة أشهر، لكن تحذر السلطات من عدم الحرص والتخلى عن الإجراءات الاحترازية وتشجع على التطعيم من خلال أحدث مقطع فيديو للصحة العامة، وهى عبارة عن أغنية بوب من بطولة الممثل الكوميدي جورميت سينج، حيث يظهر كشخصيته المحبوبة للغاية باو شو كانج وهو مقاول غريب الأطوار.

ويغنى سينج بحيوية، قائلا: "الحالات القليلة لا تعنى عدم وجود إصابات"، ويظهر وهو يسير عبر مختبر ومركز تطعيم ويرتدى حذائه الأصفر المميز، ويستعرض نصائح طبية مفصلة، ويقول: " سنغافورة ، لا تنتظرى. من الأفضل الحصول على اللقاح الآن.. أبقوا هادئين".

وقالت الصحيفة، إن حملة التلقيح في سنغافورة سارت بسلاسة في الأشهر الأخيرة ، دون أي انقطاع في امداداتها من جرعات فايزر -بايونتيك وموديرنا. ويقول خبراء الصحة: إنه من المرجح أن التردد في تناول اللقاحات سيصبح مشكلة أكبر بعد حصول نسبة كبيرة من السكان عليه.

ويسعى الفيديو، إلى تبديد المخاوف من أن اللقاحات قد لا تكون آمنة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة ، أو لكبار السن.

وقال البروفيسور ديل فيشر ، كبير الاستشاريين في الأمراض المعدية في مستشفى جامعة سنغافورة الوطنية: "في بعض البلدان ، يرفع الناس أصواتهم ويخرجون في مسيرة احتجاجية. في سنغافورة ، كما يلمح هذا الفيديو ، يقول الكثير من الناس فقط أنني أود الانتظار - سأنتظر بعض الوقت".

في الوقت الحالي ، يحق للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية ، وكذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق الحصول على اللقاح.

حتى الآن ، تم الإشادة بالفيديو عبر الإنترنت باعتباره محبوبًا وغني بالمعلومات بشكل مدهش ، بينما حث بعض المشاهدين الدوليين حكوماتهم على إنتاج فيديوهات مماثلة.