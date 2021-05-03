بث مباشر.. كواليس دهس رضيع 6 أشهر ووالدته فى بشتيل.. زوج الضحية يكشف التفاصيل

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع زوج المجنى عليها، ووالد الطفل الذين لاقوا مصرعهما إثر اصطدام سيارة ملاكى بهما خلال عبورها الطريق بمنطقة بشتيل فى إمبابة.

وقال زوج المجنى عليها :" كنت بفطر أنا ومراتى والأولاد عند حماتي وبعدما ما خلصنا ركبت الموتسكل، ومعى أطفالي الاثنين وزوجتي كانت معها ابنى الرضيع، وذهبت لشراء أشياء للمنزل، وانتظرتها بالقرب من الشارع الذى أسكن فيه، ولكنها تأخرت فعدت للمكان وجدت تجمع كبير من الأهالى وصراخ، واكتشف أن زوجتي دهستها سيارة ملاكى، واصطحبتها وابنى للمستشفى، وبمجرد وصولي علمت أنهما توفيا".

وطالب زوج المجنى عليها، بالقصاص ممن تسببوا فى مقتل زوجته وطفله الرضيع، لافتا إلى أن السائق مهمل ويقود السيارة بدون رخصة قيادة.

وتم نقل المجنى عليها وطفلها إلى المستشفى، وتم التحفظ على سائق السيارة وتسليمه إلى قسم الشرطة، وبسؤال شهود عيان أن المجنى عليها خلال عبورها الطريق دهسها سائق سيارة ملاكى واصطدم بكشك فاكهة وأصاب عامل به.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووفاة ربة منزل وطفلها، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث للمكان، وتبين أنه أثناء سير المجنى عليها وعبورها الطريق بمنطقة بشتيل صدمتها سيارة ملاكى وتوفت هى وطفلها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.