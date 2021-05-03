اليوم السابع
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اندلاع حريق فى أرض شركة النحاس بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 04:13 م
اندلاع حريق فى أرض شركة النحاس بالإسكندرية.. صور حريق فى شركة النحاس المصرية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نشب حريق، فى أرض شركة النحاس المصرية بمنطقة حجر النواتية بطريق محور المحمودية شرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، بينما تواصل إدارة الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.
 
وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى أرض شركة النحاس على محور المحمودية، وتم إبلاغ الحماية المدنية ووصلت بسياراتها إلى مكان الحادث وجارى إخماد الحريق.
 
وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب في هيش تراكم على أرض فضاء بجوار الشركة واندلعت النيران بها وجارى السيطرة عليها تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
حريق في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية
حريق في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية

 

حريق في شركة النحاس المصرية
حريق في شركة النحاس المصرية

 


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حريق شركة النحاس

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