وقال بيان لرابطة التجارة النمساوية اليوم إن التجار فقدوا 1.95 مليار يورو بسبب الإغلاق المشدد الذى بدأ فى أول أبريل الماضى، وقد شهدت الأسواق حدوث اندفاع واسع على الشراء من المحال التجارية خاصة فى الولايات الشرقية الثلاث فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند ،والتى كانت تخضع لإجراءات أكثر صرامة فى تطبيق قيود كورونا .

وأشار البيان إلى أن العديد من المتاجر تنافست بقوة فى عروض التسوق ،عقب الافتتاح بعد الإغلاق الطويل مما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة أمام المحال التجارية خاصة فى وسط العاصمة فيينا .

يشار إلى أن الشرطة قامت اليوم بحملات مكثفة فى المناطق التجارية للتأكد من الامتثال لمتطلبات القناع الطبى .

