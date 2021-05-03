"الناس للناس".. قصة 3 شباب يمدون يد الخير من القاهرة لكل المحافظات.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تحت شعار "الناس للناس"، خصص 3 شباب جزءا من وقتهم لتفعيل مبادرات خيرية تنطلق من القاهرة وتصل لمحافظات سيناء وصعيد مصر والفيوم، تستهدف توفير مصدر دخل للأسر وتلبية جانب من الاحتياجات.

الفكرة بدأها الشباب أثناء دراستهم الجامعية، بتوفير مساعدات لأسرهم فى المحافظات، ولم يتخلوا عن تنفيذها بعد تخرجهم وتنوع مجالات عملهم من منطلق استمرار رد الجميل للأرض التى عاشوا عليها.

قال " إسلام محمد "، من شمال سيناء، منسق المبادرة من بين الشباب الثلاثة، أنه وزميليه " حسن خالد ومحمد حسن " من القاهرة، بدأت لديهم فكرة مساعدة الغير أثناء دراستهم الجامعية بعمل شنط رمضان بمساعدة الزملاء، وتوصيلها للمستحقين فى المحافظات بمشاركة الزملاء الطلبة من مناطق مختلفة جمعتهم الدراسة فى مكان واحد، وكل طالب فى محافظته يعلم من المستحق من أبناء مدينته أو قريته.

وأشار إسلام، إلى أنهم أطلقوا على مبادرتهم التى بدأت قبل نحو 10 سنوات " الناس للناس "، ونجحت فى أن تدخل السعادة على كثير من الأسر، وأمام هذا النجاح كانت سعادتهم تكبر والحرص على استمرارها يكثر، مضيفا أنهم بعد تخرجهم والتحاقهم بوظائف فى شركات خاصة، ثم تفرغ بعض منهم للعمل الخاص به، لم يتوقف حلمهم، ومع توسع دائرة علاقاتهم ومعارفهم وإنضمام زملاء عمل لهم من أهل الخير الداعمين والمساعدين والمساندين، من أقارب وأصدقاء ثقة، تواصل تنفيذ الفكرة وبشكل موسع فى إقامة مشروعات صغيرة للأسر المستحقة.

وتابع منسق المبادرة، بدأنا بالتوجه لمساعدة أسر في مناطق وقرى الفيوم و محافظات الصعيد وسيناء وغيرها، ومساندة جهود الدولة فى توفير حياة كريمة لها، ونفذ مشروعات فى قريتين خاصة بتوفير خلايا طاقة شمسية وخطوط مياه لمنازل ودعمهم بتوفير عدادات مياه لهم، وإنشاء أسقف للبيوت، وتوفير مصدر دخل للأسر فى مناطق ريفية من الحيوانات والطيور وتوفير العلف لكل حالة حتى ينجح المشروع ويصبح معتمدا على نفسه، ودعم بحقائب رمضان السنوية للأسر ، لافتا إلى أن التوزيع يتجدد سنويا وتم هذا العام توفير 4000 شنطة وصلت للمستحقين كلا فى بيته بهذه المحافظات .

وإستطرد اسلام، أنهم فى تنفيذ أعمال الخير هذه يعتمدون على شباب ثقة من زملاء لهم فى المحافظات، بينهم زملاء دراسة سابقين وزملاء عمل ومن أهل الثقة.

وأجمع الشباب الثلاثة على أنهم يعتبرون ما يقومون به هو رد جميل لأهلهم فى كل المحافظات، وأن رسالتهم لكل شاب أن لاينسى أهله أينما كان هو، ويخصص لهم جزء من وقته وجهده ودائرة معارفه فى صناعة فعل خير يفيد كثير مما يحتاجون لمن يطرق بابهم .

وتابع الشباب، أن أجمل أوجه فعل الخير لمن يستحقها هى توفير مصدر دخل، وبما يتاح من إمكانيات، وأن المشروعات الصغيرة فى البيوت مهمه جدا وهادفة وتحقق المراد من سد حاجة كثيرين .



اثناء تثقيف المنزل



اسلام محمد



الشباب الثلاثة



الوصول للاسر



تركيب عدادات مياه



تسقيف منازل



توصيل عدادات مياه



جانب من الوصول للاسر