"المسلة" أشهر حدائق بورسعيد خالية من المواطنين في شم النسيم.. فيديو وصور

وخلت الحديقة من المواطنين على عكس المعتاد في مثل هذا اليوم السنوات الماضية، والتي كانت مكتظة بالمواطنين والزوار من المحافظات الأخرى ويتناولون وجبات "الفسيخ" بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وانتشر الحمام في الحديقة، في ظاهرة وجدت بميدان الشهداء منذ أكثر من عام بعد انتظام أحد أبناء حي العرب ببورسعيد إبراهيم الجباس، على تجميع الحمام الذي كان يعيش فرق مساكن حي الشرق، بالميدان لتناول الطعام والشراب، ومنذ حينها واعتاد الحمام على التواجد اليومي بالميدان حتى بعد رحيل "الجباس" منذ عدة أشهر.

وفى نفس السياق، أشاد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالشواطىء والحدائق خلال أعياد شم النسيم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ، أن المواطن يعى جيدا بخطورة المرحلة الراهنة، وعليه أن يدعم جهود الدولة والأجهزة التنفيذية فى مواجهة الوباء المستجد، والإلتزام بكافة التعليمات التى تحقق السلامة والصحة العامة للمواطنين .

وناشد المحافظ المواطنين بالاستمتاع بقضاء عطلة شم النسيم فى منازلهم بعيدا عن التجمعات والتكدس ، و أن يستمعوا بالتواجد مع أبنائهم وأسرهم فى المنازل ، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بلا وباء وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار .

وكان محافظ بورسعيد قد أصدر توجيهاته للأجهزة التنفيذية والأمنية برفع حالة الاستعداد القصوى، وإغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس المستجد خلال العطلات الرسمية وأعياد الربيع .