اليوم السابع
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المجلس العسكرى فى تشاد يرفع حظر التجوال المفروض بعد تقييم الوضع الأمنى

الإثنين، 03 مايو 2021 07:00 ص
المجلس العسكرى فى تشاد يرفع حظر التجوال المفروض بعد تقييم الوضع الأمنى المجلس العسكرى الانتقالى فى تشاد
كتب وكالات

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قرر المجلس العسكرى الانتقالى فى تشاد، رفع حظر التجوال الذى فرض الشهر الماضى عقب مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، بحسب "روسيا اليوم " .

 

وجاء فى وثيقة رسمية عن المجلس، أنه تقرر "رفع حظر التجوال المفروض يوم 20 أبريل بدءا من 2 مايو"، وبين أن ذلك جاء بعد تقييم للإجراءات التى فرضها المجلس فى كامل الأراضى التشادية وبعد تقييم الوضع الأمني.

 

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت،فى أبريل الماضي، وفاة الرئيس إدريس ديبى متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالى البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

 

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكرى انتقالى برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرا.

 

وسيشرف المجلس الانتقالى على تشكيل مؤسسات ديمقراطية، تتولى إجراء انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية، وفقا للبيان.

 

وأصدر المجلس العسكرى ميثاقا ينص على أداء نجل الرئيس الراحل مهام رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.

 

وقرر المجلس الانتقالى تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، بجانب فرض حظر تجوال ليلي، وكانت أحزاب المعارضة قد وصفت تحرك الجيش بأنه "استيلاء على السلطة بالقوة"، داعية لعدم الامتثال لإجراءاته.

 


المجلس العسكرى فى تشاد

أخبار تشاد

الأوضاع الأمنية في تشاد

حظر التجوال بتشاد

إدريس ديبى

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