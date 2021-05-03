المتهم والأفوكاتو.. "حبل" يبرئ تاجر من تهمة قتل صديقه بالشرقية

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة قتل حدثت في الشرقية مطلع عام 2019، حيث تم اتهام تاجر بقتل صديقه "عامل"، عن طريق خنقه بحبل، والمفاجأة أن الحبل أداة الجريمة كان سببا فى الحصول على حكما بالبراءة، لأنه ملك العامل الذى قُتل، وليس كما تم إثباته فى المحضر.

في البداية يقول أنور الرفاعى المحامى بالنقض، أن الواقعة التي سنتحدث عنها حدثت في عام 2019، في مركز أولا صقر بالشرقية، كان في تاجر مبيدات وعامل أصدقاء، وفى النهاية قتل العامل واتهم فى قتله صديقه التاجر.

واستكمل: وخلال نظر إحدى الجلسات، المتهم أخبرنى أن الحبل الذى قتل به المجنى عليه هو حبل متواجد باستمرار على دراجة المجنى عليه، وطلبنا من المحكمة سماع أقوال شاهدة الإثبات زوجة القتيل، وبالفعل طلب رئيس المحكمة استدعاءها وكانت متواجدة فى القاعة.

وتابع: خلال الجلسة سأل رئيس المحكمة زوجة المجنى عليها وسألها لماذا قام زوجها باصطحاب حبل معه يوم الواقعة؟.. وردت الزوجة على المحكمة وأكدت أن الحبل متواجد منذ أكثر من سنة على الدارجة النارية التى يمتلكها زوجها، وزوجة القتيل بشهادتها برأت القاتل.

تمر على في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.