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"المترو" يحدد مجموعة محظورات للركاب لتجنب الغرامة وحماية المرفق

الإثنين، 03 مايو 2021 02:00 م
"المترو" يحدد مجموعة محظورات للركاب لتجنب الغرامة وحماية المرفق مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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حددت شركة المترو مجموعة من المحظورات دعت جمهور الركاب إلى الابتعاد عنها لتجنب التعرض للغرامة وحماية والحفاظ على المرفق وسلامته وسلامة الركاب، نرصدها خلال التقرير التالى:

1ـ التدخين داخل المترو.

2ـ  حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة.

3ـ اصطحاب الحيوانات خلال استقلال المترو .

4ـ العبث أو محاولة التخريب بالمحطة أو القطار أو بوابات التذاكر حتى لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية .

- القفز فوق بوابات التذاكر للعبور حتى لا تعرض نفسك للغرامة .

6ـ  العبور بالقوة أو فى مجموعات من بوابات التذاكر.

7ـ  الجرى أو الجلوس أو اللعب أثناء الصعود أو النزول على السلالم المتحركة.

8ـ  السماح للأطفال بالصعود أو النزول على السلالم المتحركة.

9ـ  التدافع أو اللعب أو الجرى على رصيف القطار.

10ـ  النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات التى تسقط فى مسار القطار  بدلا من التوجه لمسئولى المحطة للمساعدة.

11ـ  فتح أو غلق باب القطار بيدك .

12ـ  ركوب القطار بعد بدء صفارة إنذار إغلاق الباب .

12ـ الجلوس على أرضية القطار .


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