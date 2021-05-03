اليوم السابع
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الإثنين، 03 مايو 2021 05:49 م
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تطبيق القرار على المواطنين ومرافقيهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية..

الكويت تمنع غير المحصنين ضد فيروس كورونا من السفر للخارج

الإثنين، 03 مايو 2021 05:10 م
الكويت تمنع غير المحصنين ضد فيروس كورونا من السفر للخارج مطار الكويت
وكالات

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قررت الكويت منع المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية من السفر للخارج، ما لم يكونوا قد حُصنوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق تلقي اللقاح.
 
ذكر مركز التواصل الحكومي، أن مجلس الوزراء قرر عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين، ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية مالم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.
 
وقال مركز التواصل الحكومي عبر حسابه في تويتر، أن مجلس الوزراء يستثنى من القرار الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتباراً من يوم السبت 22 مايو مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وذكر مركز التواصل الحكومي أن شروط التحصين كالتالي:

- من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

- من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع.
- من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

 


الكويت

غير المحصنين

كورونا

السفر

العمالة المنزلية

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