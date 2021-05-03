اليوم السابع
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الكهرباء: انتهاء إنشاء محطة محولات توشكى أغسطس المقبل بتكلفة 492 مليون جنيه

الإثنين، 03 مايو 2021 12:00 ص
الكهرباء: انتهاء إنشاء محطة محولات توشكى أغسطس المقبل بتكلفة 492 مليون جنيه الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة حريصة على تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة توشكى  ، للمساهمة فى تنمية توشكى الاقتصادية والاجتماعية ، موكدا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء محطة محولات توشكى أغسطس المقبل بتكلفة 492 مليون جنيه.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه جارى إنشاء محطة محولات توشكى (3) جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175+5×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف.أ .وقطع الغيار والعدد الخاصة وأجهزة افختبار ، وتبلغ القيمة المتعاقد عليها  حوالى 367 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (10) أشهر من تاريخ  الإخطار بالقبول الصادر بتاريخ 9/11/2020 .

و قال حمزة أن جارى  تنفيذ خط ربط محطة محولات توشكى (3) عن طريق فتح الدائرة السد العالى / توشكى (2) (د/خ) و ( ميديكوم / توشكى 2 ) د/خ على المحطة جهد 220 ك.ف بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ حوالى 2×25 كم ، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 125 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (4) أشهر من تاريخ  الإخطار بالقبول.

وقال حمزة أن هذه الأعمال هى بناء على توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة توشكى

أيمن حمزة

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