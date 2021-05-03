الكنيسة تقيم طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَي الميرون والغاليلاون.. صور

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني وثلاثة من الآباء المطارنة وستة وعشرون من الآباء الأساقفة، قداس اثنين القيامة (شم النسيم) بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعقب انتهاء توزيع الأسرار المقدسة، أقاموا طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا في مارس الماضي.

تكَوَّن طقس إضافة الخميرة المقدسة، من صلاة قداسة البابا والأحبار المشاركين الرشومات على الأواني التي تحوي الزيت المقدس حديثًا، ثم قرأوا 24 قطعة من الصلوات، وبعدها وضعت الخميرة المقدسة، وهي الخطوات التي أجريت على زيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا وقُدِّسا يومي 10 و11 من مارس الماضي، ليصبحا بذلك جاهزين للاستخدام.

وترأس صباح اليوم البابا تواضروس الثانى صلوات قداس شم النسيم ووضع خميرة الميرون من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



البابا تواضروس خلال صلوات شم النسيم



البابا تواضروس خلال وضع خميرة زيت الميرون



الكنيسة



زيت الميرون المقدس