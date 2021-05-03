اليوم السابع
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الكنيسة تقيم طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَي الميرون والغاليلاون.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 11:13 ص
الكنيسة تقيم طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَي الميرون والغاليلاون.. صور البابا تواضروس وزيت الميرون المقدس
كتب: محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني وثلاثة من الآباء المطارنة وستة وعشرون من الآباء الأساقفة، قداس اثنين القيامة (شم النسيم) بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعقب انتهاء توزيع الأسرار المقدسة، أقاموا طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا في مارس الماضي.

 
تكَوَّن طقس إضافة الخميرة المقدسة، من صلاة قداسة البابا والأحبار المشاركين الرشومات على الأواني التي تحوي الزيت المقدس حديثًا، ثم قرأوا 24 قطعة من الصلوات، وبعدها وضعت الخميرة المقدسة، وهي الخطوات التي أجريت على زيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا وقُدِّسا يومي 10 و11 من مارس الماضي، ليصبحا بذلك جاهزين للاستخدام.
 
وترأس صباح اليوم البابا تواضروس الثانى صلوات قداس شم النسيم ووضع خميرة الميرون من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. 
البابا تواضروس خلال صلوات شم النسيم
البابا تواضروس خلال صلوات شم النسيم

 

البابا تواضروس خلال وضع خميرة زيت الميرون
البابا تواضروس خلال وضع خميرة زيت الميرون

 

الكنيسة
الكنيسة

 

زيت الميرون المقدس
زيت الميرون المقدس

 

قداسة البابا تواضروس والكهنة
قداسة البابا تواضروس والكهنة

 


البابا تواضروس

الكنيسه الارثوذكسيه

عيد القيامه

عيد الفصح

خميره الميرون

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