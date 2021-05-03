اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تحيل 27 شكوى للمحكمة العمالية من إجمالى 99 تلقتها بالسويس

الإثنين، 03 مايو 2021 10:45 ص
القوى العاملة تحيل 27 شكوى للمحكمة العمالية من إجمالى 99 تلقتها بالسويس وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 513  شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 18  شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1025 باحثا عن عمل، منهم 36 من ذوي القدرات الخاصة. 
 
وأشار الوزير، فى بيان، إلي أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية  99 شكوى فردية، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً ، وتحويل 27 منها لـ المحكمة العمالية ، وحفظ شكوتين، و14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 48 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.
 
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس  الماضى -  إلى أن المديرية قامت باستخراج 520 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.
 
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 205 منشأة ، وتم تحرير 39 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 16 حملة  تفتيش شامل، وعقد ندوات توعية للعمال، والتفتيش على 7 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية.

المحكمة العمالية

وظائف القوى العاملة

وزارة القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالسويس

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة توقع اتفاقية عمل لزيادة الأجر الشامل 7% لـ50 عاملا بإحدى الشركات

الأحد، 02 مايو 2021 09:54 ص

القوى العاملة تحرر 66 محضرا وتغلق 12 منشأة مخالفة للقانون بدمياط

الأحد، 02 مايو 2021 09:48 ص

القوى العاملة تعلن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل السفر لإيطاليا

الأحد، 02 مايو 2021 09:33 ص

القوى العاملة: تطوير قدرات الشباب لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

السبت، 01 مايو 2021 08:04 م

وزيرا الشباب والقوى العاملة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب سماكين الشرق

السبت، 01 مايو 2021 07:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة