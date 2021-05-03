القومى للمرأة بالشرقية: استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات بقرى مبادرة حياة كريمة

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن المجلس قام على مدار الأيام الماضية باستخراج 2000 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية من بينها" الملكين البحرية والأخيوة والجمالية والمناجأة الصغرى وبحر البقر وسعود".

وأضافت مقررة الفرع، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى حرصا من المجلس على حمل كل سيدة بطاقة رقم قومى حديثة، وفى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت: أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية بالزقازيق.

يذكر أن مركز الحسينية من المراكز الكبيرة بالمحافظة يمثل 31% من مساحة المحافظة، بإجمالى مساحة 383 ألف فدان، ويقدر عدد سكان المركز ب 700 ألف نسمة ويضم 41 قرية و740 تابع، مركز مترامى الأطراف تربطه علاقات حدودية مع محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.