وأثناء استكمال عملياتها فى تمشيط القرى المحررة عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش السوري على مدى الأشهر الماضية فى مختلف المناطق على العديد من مستودعات ومخابئ الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية.