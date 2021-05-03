القبض على 7 أشخاص صادر ضدهم أحكام جنائية في السويس

كتب محمود عبد الراضي

وجهت مديرية أمن السويس حملة مكبرة، استهدفت دوائر أقسام شرطة (السويس – فيصل – الجناين- الأربعين – عتاقة)، وذلك للحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، خاصةً عادات احتفال أهالى مدن القناة بإشعال الدمى وإطارات الكاوتشوك احتفالاً بشم النسيم، وكذا استهداف وضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت جهودها عن ضبط (7) أشخاص "صادر ضدهم أحكام جنائية"، وضبط (5) قضايا سلاح أبيض، كما تم العثور على (227) إطار سيارة كاوتشوك مستهلكة ومتروكة بالشوارع.. منعاً من إستغلالها فى مظاهر حرق الدمى.