القبض على المتهم بسرقة 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة مبلغ 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد الصف للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مجهول استغل انصراف الموظفين، وتمكن من كسر باب المكتب ليلا، واستولى على مبلغ 800 ألف جنيه.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل مقيم بالصف وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من ضبطهن وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.