اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالسطو على مكتب بريد الشيخ زايد بالجيزة

الإثنين، 03 مايو 2021 11:19 م
القبض على المتهمين بالسطو على مكتب بريد الشيخ زايد بالجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي كبير من خزينة مكتب بريد الشيخ زايد، تحت تهديد الأسلحة، حيث هدد 4 ملثمين، العاملين بالمكتب وقت أذان المغرب، واستولوا على مبلغ مالي كبير من الخزينة وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد للسرقة بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن 4 أشخاص ملثمين، اقتحموا المكتب وهددوا العاملين به بالأسلحة، واستولوا على مبلغ مالي كبير من الخزينة وفروا هاربين.

كما تم الاستماع لأقوال العاملين بالمكتب، وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من تحديد هوية المتهمين، وباعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته القبض عليهم، واستعادة المبلغ المسروق، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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