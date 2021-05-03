العدل تنتهى من تطبيق المحرارات المؤمنة في المحاكم والشهر العقارى بـ7 محافظات

كتب إبراهيم قاسم

انتهت وزارة العدل، رسميا من تطبيق المرحلة الثانية لاستخدام المحرارات المؤمنة والذكية في كل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، والتى شملت سبع محافظات هي القليوبية، والمنوفية، وطنطا، وبورسعيد، والإسماعيلية، والفيوم، وبني سويف وذلك فى نهاية الشهر الماضي.

وتشمل المحررات المؤمنة 10 علامات تأمينية في كل محرر بعضها مرئي والآخر غير مرئي، بالاضافة إلى استخدام أوراق ذات جودة عالية، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتعميم فكرة استخدام المحرارات المؤمنة والذكية التى يصدرها مجمع الاصدارات المرمنة في كل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية نهاية 2021.

وبدأ بالمحررات المؤمنة كمرحلة أولى بنطاق المحاكم الابتدائية، ومكاتب الشهر العقاري، والسجل العيني، وفروع التوثيق في ثلاث محافظات هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وفى المرحلة الثانية تم الانتهاء من التطبيق فى 7 محافظات نهاية أبريل الماضى.

أما المرحلة الثالثة فستنتهي 30 يونيو 2021 وتشمل 7 محافظات هي البحيرة، ومرسى مطروح، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسيوط فيما تاتي المرحلة الرابعة والأخيرة والتي ستبدأ من 1 يوليو 2021 حتى نهاية العام في الـ10 محافظات المتبقية.