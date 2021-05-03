الصحة: نشر فرق التواصل المجتمعى لتكثيف حملات الوعى الصحى بـ 3 محافظات اليوم

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية خلال اليوم الأول من عملها أمس الأحد، لـ 50 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا وأهمية تلقي اللقاح بمحافظة قنا، ضمن تكثيف حملات التوعية الصحية بمحافظات الصعيد.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، في إطار الحرص على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس، موضحة أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات (سوهاج وأسيوط، القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا)، بالإضافة إلى انطلاق فريق بمحافظات (المنيا، كفر الشيخ، المنوفية) بدءًا من اليوم الإثنين لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر فريق للتواصل المجتمعي بـ 3 مراكز بقنا هم (نجع حمادي، أبو تشت، قنا) حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لتلك المراكز بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى، للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتغذية الصحية السليمة، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا.



وأضاف "مجاهد" أنه يتم المرور على المقاهي، والمحلات التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة (المساجد والكنائس)، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما يتم توزيع مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين.



وتابع "مجاهد" أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بتوعية المواطنين بأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروي بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 4000 من المواطنين ضمن الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا حتى اليوم.



وأشار "مجاهد" إلى أنه يتم توعية المواطنين بضرورة التردد على مبادرات "100 مليون صحة" للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بها بالمجان، موضحًا أن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة قدمت الخدمة الطبية لـ 3 ملايين و413 ألفًا و355 مواطنًا بمحافظة قنا، بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.



ولفت "مجاهد" إلى أنه تم مضاعفة فرق العزل المنزلي بالمحافظة لتكثيف الزيارات المنزلية للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج بالعزل المنزلي، بالإضافة إلى توجيه الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه تم توزيع 6 آلاف و414 حقيبة أدوية للمخالطين ومرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي بمحافظة قنا منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.



وناشد"مجاهد" المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).

















