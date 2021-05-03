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الصحة تؤكد توافر مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات

الإثنين، 03 مايو 2021 07:00 ص
الصحة تؤكد توافر مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون استراتيجى من الأكسجين الطبى بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجى للأكسجين بلغ 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، لافتاً إلى استمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني المميكن.
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.
 
 
وناشد حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن (105) لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بالكورونا والخدمات الصحية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية.
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الاكسجين

المستلزمات الطبية

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