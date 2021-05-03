اليوم السابع
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السكة الحديد تكافئ سائق قطار أسوان لمنعه الاصطدام بجرار زراعى

الإثنين، 03 مايو 2021 12:21 م
السكة الحديد تكافئ سائق قطار أسوان لمنعه الاصطدام بجرار زراعى توقف قطار بسبب جرار زراعى
كتب ـ رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لسائق قطار النوم رقم 86 خالد أحمد الليثى، لتمكنه من منع الاصطدام بجرار زراعى خلال رحلة القطار الذى كان يقوده الأسبوع الماضى بين محطتي وكوم أمبو وودارو بمحافظة أسوان.

كان تمكن سائق القطار المذكور من إيقاف  قطاره خلال رحلته من القاهرة إلى أسوان قبل الاصطدام بجرار زارعى محمل بمحصول القصب، أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى المنطقة الواقعة بين محطتى أسوان ودراو. من معبر غير شرعى.

وقالت فى أعقاب هذه الواقعة هيئة السكة الحديد، إنه أثناء مسير قطار النوم رقم 86 القاهرة / أسوان فوجئ قائد القطار أثناء دخوله محطة دراو بجرار زراعي بمقطورة قصب يعترضه بالخط الطالع وبدون لوحات معدنية حيث كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بين دراو وكوم أمبو.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعى وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تمكنت الشرطة من القبض على سائق الجرار الزراعى.

وناشدت هيئة السكة الحديد المركبات توخى الحظر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك وإتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.


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حوادث القطارات

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حادث قطار

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