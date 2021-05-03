اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تغلق 33 مسجداً مؤقتاً بعد تسجيل إصابات بكورونا وتعيد فتح 29 مصلى

الإثنين، 03 مايو 2021 06:00 ص
السعودية تغلق 33 مسجداً مؤقتاً بعد تسجيل إصابات بكورونا وتعيد فتح 29 مصلى تطهير وتعقيم مسجد _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،  33 مسجداً مؤقتاً فى 7 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 85 يوماً إلى 994 مسجداً فُتح منها 950 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، حرصاً على سلامة المصلين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، "واس".

 

وبينت الوزارة فى تقرير أن المساجد المغلقة 21 مسجداً بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الجوف. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 29 مسجداً بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

 

 


السعودية

أخبار السعودية

إصابات كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

فتح 29 مسجداً

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق مسجدين فى المنوفية لعدم التزام المصلية بإجراءات الوقاية من كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 06:10 م

غلق مسجد أولاد شاهين بأسيوط لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:11 م

تفاصيل غلق مسجد الطاروطى ومعاقبة الإمام فى أول صلاة تراويح.. فيديو

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:33 ص

غلق المساجد الأبرز.. عقوبة المخالفين لضوابط صلاة التراويح فى رمضان.. 5 إجراءات احترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا بين المصلين.. الكمامة و"المصلية" أهم المرافقين وعدم السماح بالاعتكاف.. ومنع لعب الكرة بالشوارع

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة