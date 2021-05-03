الزراعة تفتش على 275 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بـ12 محافظة

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة فى 12 محافظة (الشرقية، كفر الشيخ، القاهرة، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، قنا، السويس) والمرور والتفتيش على 275 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات خلال شهر إبريل وتم رصد 65 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.



وتم إصدار (17) قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص ب (49) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- المنوفية – الدقهلية – بنى سويف – الإسكندرية- الإسماعيلية – كفر الشيخ – قنا – القاهرة – الفيوم - البحيرة)، تم عمل (5) محاضر (جنح) بمحافظات: بنى سويف والمنوفية وكفر الشيخ و(5) محاضر إدارية بمحافظات " الشرقية – السويس"، وتنفيذ قرارات الاغلاق ل (6) مراكز بيطرية مخالفة بـ" القاهرة – الدقهلية".



من جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.