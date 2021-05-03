الرئيس الفلسطينى يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما اعتبارا من اليوم

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مرسوماَ رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة ثلاثين يوماً، لمواجهة استمرار تفشي وباء فيروس "كورونا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مرسوماَ رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة ثلاثين يوماً، لمواجهة استمرار تفشي وباء فيروس "كورونا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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