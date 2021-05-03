الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق على مصرف طحلة بطوخ.. صور

القليوبية _ إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بالبوص على مصرف طحلة بجوار محطة صرف العمار الكبرى بدائرة مركز شرطة طوخ، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بالبوص على مصرف طحلة بجوار محطة صرف العمار الكبرى.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء، وتبين نشوب الحريق بالبوص على مصرف طحلة بجوار محطة صرف العمار الكبرى، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

بعد السيطرة على الحريق بطوخ



بعد السيطرة على الحريق