اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 02:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق على مصرف طحلة بطوخ.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 01:31 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق على مصرف طحلة بطوخ.. صور سيارات الإطفاء بموقع الحريق
القليوبية _ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بالبوص على مصرف طحلة بجوار محطة صرف العمار الكبرى بدائرة مركز شرطة طوخ، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بالبوص على مصرف طحلة بجوار محطة صرف العمار الكبرى.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء، وتبين نشوب الحريق بالبوص على مصرف طحلة بجوار محطة صرف العمار الكبرى، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

بعد السيطرة على الحريق بطوخ

بعد السيطرة على الحريق بطوخ

 

بعد السيطرة على الحريق
بعد السيطرة على الحريق

 

سيارات الإطفاء بموقع الحريق
سيارات الإطفاء بموقع الحريق

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق

سيارات إطفاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بحظيرة مواشى دون خسائر فى الأرواح

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:09 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بسيارة فى بنها

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:10 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة.. صور

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:21 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بـ 3 منازل عشوائية بطوخ دون خسائر

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:40 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية بطوخ

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:06 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك في العكرشة

الأحد، 18 أبريل 2021 01:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة