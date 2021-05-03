الحماية المدنية بالدقهلية تغمر الحدائق العامة والمتنزهات بالمياه لمنع أي تجمعات

فريق المحافظات

وجه اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية، اليوم إدارة الحماية المدنية، بمديرية امن الدقهلية ، بغمر جميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمياه، لمنع أي تجمعات من المواطنين، وذلك في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتم نشر الدوريات الأمنية في شوارع المحافظة ، وعلى مداخل ومخارج مصيف مدينة جمصة، لمنع للمواطنين من الدخول باستثناء سكان المدينة، ومنع دخول الشواطئ ، و ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال شم النسيم.

وقد قامت قوات الشرطة بمتابعة غلق الحدائق العامة والمنتزهات، وذلك لمنع تجمعات المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم،

وقد سادت حالة من الهدوء داخل المراكز المختلفة بمحافظة الدقهلية، بعد الإعلان عن غلق الحدائق لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا ، وتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وقد أغلقت الشرطة عدد من الخيم الرمضانية المخالفة بنطاق المحافظة وعدد من الأماكن والكافيهات التى لم تلتزم الاجراءات والتعليمات الخاصة بالابتعاد الاجتماعي.