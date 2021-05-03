التزام تام.. شاهد قناطر زفتى فى الغربية بلا زوار فى شم النسيم.. فيديو وصور

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة قناطر زفتى الواقعة بقرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، أو كما يطلق عليها أهالى المحافظة "الخمسين عين"، وذلك لمتابعة التزام المواطنين وتطبيق قرارات عدم التواجد والاحتفال بيوم شم النسيم بالحدائق والمنتزهات .
وشهدت المنطقة التزام تام من المواطنين، وكذلك شهدت مداخل ومخارج المدن إجراءات أمنية مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لمنع تواجد المواطنين داخل الحدائق العامة والمنتزهات، كما قام مجلس مدينة زفتى يشن حملات التعقيم القرى والمدينة والشوارع الرئيسية والفرعية .
والجدير بالذكر أنه تم انشاء القناطر بزفتي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني حيث تم وضع أخر حجر أساس بها يوم 7 مارس عام 1903 ، وذلك لتوفير المياة للوصول لمساحة مليون فدان من خلال تغذية فرع دمياط .
قناطر زفتى فى الغربية بلا زوار (1)
قناطر زفتى فى الغربية بلا زوار (2)
قناطر زفتى فى الغربية بلا زوار (3)
قناطر زفتى فى الغربية بلا زوار (4)
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