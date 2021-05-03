التزام تام.. شاهد قناطر زفتى فى الغربية بلا زوار فى شم النسيم.. فيديو وصور

وشهدت المنطقة التزام تام من المواطنين، وكذلك شهدت مداخل ومخارج المدن إجراءات أمنية مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لمنع تواجد المواطنين داخل الحدائق العامة والمنتزهات، كما قام مجلس مدينة زفتى يشن حملات التعقيم القرى والمدينة والشوارع الرئيسية والفرعية .

والجدير بالذكر أنه تم انشاء القناطر بزفتي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني حيث تم وضع أخر حجر أساس بها يوم 7 مارس عام 1903 ، وذلك لتوفير المياة للوصول لمساحة مليون فدان من خلال تغذية فرع دمياط .