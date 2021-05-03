التخطيط :8.5 مليار جنيه استثمارات "حياة كريمة" لمحافظات الصعيد حتى مارس

كتبت أسماء أمين

تأتي مبادرة حياة كريمة ، في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية، التي ترعاها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، بحيث تعمل "حباة كربمة تنمية الريف المصرى منذ خلال تطوير وتحسين مستوى الخدمات فى المجتمعات الريفية.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالى ما تم إنفاقه ضمن المرحلة الأولى للمبادرة على 334 قرية بمحافظات الصعيد بلغ حوالى 8.5 مليار جنيه، إلى نهاية مارس الماضى بنسبة 89%، مما تم إنفاقه على قرى المرحلة الأولى.

وأوضحت التخطيط فى تقرير حديث لها، أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، تبلغ نحو 39 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالى 34%، منها 30 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط، أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) في محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، بواقع 97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، 90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.