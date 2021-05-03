التحريات تكشف تفاصيل إشعال 3 أشخاص النار في جراج حي العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل القبض على المتهمين بإشعال النار بجراج تابع لحي العجوزة، خاص بالتحفظ على السيارات ومركبات التوك التوك المحالفة، حيث تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل جراج تابع لحى العجوزة وجزء منه خاص بجهاز السيرفيس بمحافظة الجيزة للتحفظ على السيارات ومركبات "التوك توك" المخالفة، وتم إخماده "دون حدوث إصابات" وما قرره مسئول أمن بالجراج أنه أثناء تواجده داخل الجراج محل البلاغ فوجئ بنشوب حريق محدود بمقدمة إحدى السيارات وأن سبب الحريق سقوط زجاجة تحوى مادة سريعة الاشتعال.

بتكثيف تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنه تم ضبط مركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم لمخالفته خط السير بالمناطق الحضرية، وتم حجز مركبة "التوك توك" بالجراج محل البلاغ ، ولدى توجهه ووالدته للجراج للاستعلام عن إجراءات استلام مركبة "التوك توك" فحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الموظفين الأمر الذى أثار استيائه ونظراً لعدم تمكنه من إنهاء إجراءات الحجز قرر الانتقام وإضرام النيران بالجراج، وفـى سبيل ذلك استعان بصديقيه، "وأيدا ذلك"، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.