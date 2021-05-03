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البنتاجون للعربية: قلقون من الهجمات المتكررة على قواتنا فى العراق

الإثنين، 03 مايو 2021 10:15 م
البنتاجون للعربية: قلقون من الهجمات المتكررة على قواتنا فى العراق البنتاجون
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعربت "وزارة الدفاع الأمريكية"، "البنتاجون" عن قلقها من الهجمات المتكررة على قواتها فى العراق، وذلك حسب تصريحات لفضائية "العربية".
 
وأضاف البنتاجون للعربية: "سنواصل مواجهة تنظيم داعش في العراق بدعوة من الحكومة هناك"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية التى نتخذها فى العراق فعالة.
 
وتابع البنتاجون :"سنرد على الهجمات على قواتنا في العراق إذا دعت الحاجة"، مضيفا: "سنفعل كل ما يمكن لحماية قواتنا في العراق". 
 
وطالبت الدفاع الأمريكية، الحكومة العراقية بالعمل على وقف الهجمات وتحديد المسؤولين عنها.

 

 


البنتاجون

الحكومه العراقيه

بغداد

امريكا

اخبار العراق

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