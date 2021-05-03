البنتاجون للعربية: قلقون من الهجمات المتكررة على قواتنا فى العراق

كتب أحمد عبد الرحمن

أعربت "وزارة الدفاع الأمريكية"، "البنتاجون" عن قلقها من الهجمات المتكررة على قواتها فى العراق، وذلك حسب تصريحات لفضائية "العربية".

وأضاف البنتاجون للعربية: "سنواصل مواجهة تنظيم داعش في العراق بدعوة من الحكومة هناك"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية التى نتخذها فى العراق فعالة.

وتابع البنتاجون :"سنرد على الهجمات على قواتنا في العراق إذا دعت الحاجة"، مضيفا: "سنفعل كل ما يمكن لحماية قواتنا في العراق".

وطالبت الدفاع الأمريكية، الحكومة العراقية بالعمل على وقف الهجمات وتحديد المسؤولين عنها.