البرلمان النمساوي يعتمد قانونا ينظم قواعد إصدار جواز سفر "كورونا"

(أ ش أ)

اعتمد المجلس الوطني (البرلمان) النمساوي قانونا ينص على الخطوات التنفيذية الجديدة لإصدار جواز السفر الأخضر الخاص بخلو حامله من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المجلس فولفانج سوبوتكا، في تصريحات اليوم الاثنين، إن المجلس الوطني وافق في القانون على مساواة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بمن تم اختبارهم والذين تعافوا من الفيروس.

وأشار سوبوتكا إلى موافقة حزبي المعارضة "الاشتراكي الديمقراطي" و"النمسا الجديدة والليبرالية" على القانون، موضحا أن معارضة القانون جاءت فقط من جانب حزب الحرية، لكنه لم يستطع الحصول على الأغلبية.

وذكر سوبوتوكا أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ستدخل حيز التنفيذ مع الخطوات الافتتاحية الكاملة في البلاد المخطط لها في 19 مايو الجاري، مضيفا أن المواطنين سوف يتم إعفائهم من الالتزام بإجراء فحص كورونا بشكل دوري فور مرور ثلاثة أسابيع على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

ولفت رئيس المجلس الوطني إلى أن العاملين فى الوظائف المكتبية والمتواجدين في غرفة واحدة من الضروري خضوعهم لفحوصات متكررة لاحتواء خطر العدوى مع التشديد على ارتداء القناع الطبي.