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البابا تواضروس يتحدث عن تاريخ الكنيسة خلال لقاء مع التليفزيون الألمانى

الإثنين، 03 مايو 2021 03:17 م
البابا تواضروس يتحدث عن تاريخ الكنيسة خلال لقاء مع التليفزيون الألمانى البابا تواضروس خلال اللقاء
كتب: محمد الأحمدى

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أجرى الصحفى الألمانى دانيال جيرلاخ مقابلة مع قداسة البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم، فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فى إطار عمل وثائقى تنتجه محطة التلفزيون الألمانى الثانى (ZDF) عن نشأة المسيحية.  

 

وتجرى المحطة الشهيرة اللقاء مع قداسة البابا بصفته رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى تُعَد إحدى أقدم الكنائس فى العالم مما يجعلها شاهدًا مناسبًا للمسيحية وقت نشأتها ثم تطور شكلها، ما يمثل موضوع العمل الوثائقي.

 

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى وثلاثة من الآباء المطارنة وستة وعشرون من الآباء الأساقفة، صلوا قداس اثنين القيامة (شم النسيم) بالكاتدرائية الكبرى فى دير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعقب انتهاء توزيع الأسرار المقدسة، أقاموا طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَى الميرون والغاليلاون اللذين أعدا فى مارس الماضي.


البابا تراضروس

عيد القيامه

عيد شم النسيم

عيد الصعود

التليفزيون الالمانى

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