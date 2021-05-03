الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسى بمدينة غارب وعودة ضخ المياه مرة أخرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن إصلاح إصلاح الكسر بالخط الرئيسى للمياة بالشارع الإنشائى، والذى حدث مساء أمس الأحد وتسبب فى قطع المياه عن عدد من المناطق.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن مواعيد ضخ المياه بالمناطق المختلفة، والتى جاءت كتابى ضخ المياه الساعه 12 ظهرا للمناطق "خوررحمى - الصفوف - الشركه العامه سوريا - دمشق - بورسعيد - الأزهر القديم - شارع الحريه - شارع البنزينه - السميرى - الكرم – الكنيسة".

كما سيتم ضخ المياه الساعه 4 عصرا لمناطق " سوريا الجنوبيه - الحاج نور - عمارات خوررحمى - السوق القديم - الكهرباء - المعاشات القديمه - سوريا الجنوبيه – الـ 46 وحدة " .

كذلك يتم ضخ المياه من الساعه 8 مساء، للمناطق التاليه للوحدات السكنية ، العمارات بدايه من جامع عمر بن الخطاب حتى عمارات الـ 608.