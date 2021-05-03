الاستخبارات العراقية تعلن القبض على ما يسمى بـ"والى الفلوجة" بتنظيم داعش

كتب أحمد جمعة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، القاء القبض على أحد الارهابيين الخطرين.

وقالت الاستخبارات العراقية في بيان لها إن مفارز الوكالة تمكنت وبجهد استخباري وفني من إلقاء القبض على الارهابي المكنى (أبو علي الجميلي) ما يسمى والي الفلوجة والمطلوب وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابى والذي اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه للقاعدة عام 2005.

وأشارت الاستخبارات العراقية إلى أن المذكور عمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية وكان محكوم عليه 15 عاما وتم الافراج عنه عام 2011 وبعدها جدد ما تسمى البيعة لتنظيم داعش وعمل ضمن أوكار الاسلحة وبعدها هرب إلى سوريا بعد عملية تحرير الأنبار.

وأشارت الاستخبارات العراقية إلى أن الإرهابى عينٌ نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى والى الفلوجة وكان يرتدي حزاما ناسف شخصي واعترف بقيامه بعشرات العمليات الارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء.