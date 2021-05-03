الاختيار 2.. الشهيد أحمد الرفاعى بطل قاوم الإرهاب حتى آخر نفس

كتب ـ محمود عبد الراضي

وثق مسلسل الاختيار2، استشهاد البطل أحمد الرفاعي ضابط الأمن الوطني، الذي طالما أزعج الإرهاب، ووجه لهم ضربات موجعة، ليلقى ربه بعد مسيرة عطاء كبيرة، انتهت باستشهاده في حادث إرهابي بالهرم سنة 2016.

ولد "الرفاعي" بمدينة طنطا وتخرج من كلية الشرطة دفعة 1999، وبدأ العمل في قطاع الأمن المركزي ثم انتقل للعمل بجهاز الأمن الوطني عام 2003 وتولى ملفات مهمة في مكافحة الإرهاب، وشهد له الجميع بالتميز وحسن الأداء وحسن الخلق حتى استشهد في 23 يناير 2016 في مداهمة أحد أوكار الإرهاب.

ووضع محافظ الغربية، اسم الشهيد البطل أحمد إبراهيم الرفاعي على شارع توت عنخ أمون بطنطا، كنوع من التكريم للشهيد البطل الذي أفنى حياته في خدمة الوطن.

واستكمل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، بتواجد نادية "انجى المقدم" فى المستشفى من أجل إجراء عملية استئصال ورم فى الرحم، ويرافقها زوجها زكريا "كريم عبد العزيز" الذى يحاول التخفيف عنها قبل دخولها غرفة العمليات، ويأتى يوسف "أحمد مكى" للوقوف بجانب صديق زكريا.

وشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، إجراء نادية العملية ونجاحها إلا أن الطبيب أخبر زكريا أنه استأصل الرحم أيضاً وأنها بحاجة إلى العلاج الكيماوى، وينتقل المشهد إلى خيرت السبكى "طارق صبرى" وزميله حنفى جمال يتحدثان عن خطة عملها وظهران مطلقان لحيتهما، وفجأة يدخلان فى صدام مع شاب وخطيبته يسيران فى الشارع ممسكان بيد بعض ويتدخل ضابط مرور لتهدئة الأمور.

الخبر يصل إلى يوسف ويخبر به زكريا وأن الضابطين خيرت وحنفى منقطعان عن العمل منذ 10 وتصرفاتهما كانت غريبة عندما كانا يعملان معه فى نفس الوحدة، ويعود المشهد باجتماع الضباط الثلاث المنشقين عن الشرطة خيرت وحنفى وكريم ويتفقوا على السفر إلى بئر العبد ومقابلة التكفيرى أبو حذيفة الأنصارى والبقاء هناك لتكوين تنظيم والعودة لبدء العمليات.

ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور محمد "سعيد صديق" والضابط كريم بسبب اجتماعات العيادة مع الضباط للاتفاق على عمليات إرهابية، ويحقق يوسف معه وبعد إنكاره بكل شىء يواجهه يوسف بمعلومات جعلته يكرر الكلام، فيما يصل الخبر إلى خيرت السبكى وباقى الضباط المنشقين ويقررون التحرك بسرعة والسفر إلى العريش، وتنتهى الحلقة بظهور ماجد الكدوانى فى مبنى الأمن الوطنى.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.