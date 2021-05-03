الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى التصفية الأولية بمسابقة القرآن الكريم

كتب ــ على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، أسماء الفائزين في التصفية الأولية المركزية بمسابقة الأوقاف الرمضانية للقرآن الكريم لعام 1442هـ/ 2021م، حيث نشرت الوزارة أسماء مَنْ لهم حق التصفية على المراكز العشرة الأول على مستوى الجمهورية.



وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه سيتم تحديد جوائزهم بناء على درجاتهم فى التصفية الأخيرة، مع ملاحظة أن الامتحانات ستعقد يومى الثلاثاء والأربعاء 4 - 5 مايو الجارى، بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحا، وهم:



الثلاثاء 4 مايو

1. أحمد رمضان حجازي قاسم

القاهرة

الأول



2. رمضان عبد الحي رمضان سليمان

القاهرة



الأول



3. أيمن منصور عبد العزيز متولي

الجيزة

الأول



4. إيمان جمال فاروق حسن

الشرقية



الأول



5. زياد محمد مصطفى أنور

الدقهلية

الأول



6. محمد شعبان ربيع إبراهيم

دمياط



الأول



7. محمد حسام عبد الله

دمياط

الأول



8. بلال السيد محمد محمد الوري

البحيرة



الأول



9. أشرف مصطفى أحمد حسانين

الإسكندرية

الأول



10. محمد ماهر عبد المجيد عبد العزيز

السويس



الأول



11. عمر محمد حسين عبد الواحد

السويس

الأول



12. حسن ناصر أحمد علي علي

السويس



الأول



13. محمد إبراهيم عبده رمضان

السويس

الأول



14. أحمد محمد محمد السلاوي

الإسماعيلية



الأول



15. يوسف عادل عباس أحمد

الإسماعيلية

الأول



16. كريم زينهم فتحي دبور

شمال سيناء



الأول



17. محمد السيد علي علي إسماعيل

شمال سيناء

الأول



18. محمد حسني يوسف جاد

جنوب سيناء



الأول



19. ضحى رفاعي محمد أحمد

الوادي الجديد



الأول



الأربعاء 5 مايو



1. عبد الرحمن محمود أحمد حسن

الفيوم

الأول



2. أحمد محمود أحمد حسن

الفيوم



الأول



3. وفاء سامي غباري غباري

الفيوم

الأول



4. أيمن شعبان ربيع أحمد

الفيوم



الأول



5. رزق رجب عبد الموجود

بني سويف

الأول



6. أحمد تهامي محمد أحمد

بني سويف



الأول



7. أم هاشم إسماعيل محمد علي

المنيا

الأول



8. عبد الله معروف على يوسف

سوهاج



الأول



9. أحمد بكر أحمد حجاجي

أسوان

الأول



10. أمنية أحمد عبد العظيم

الجيزة



الثاني



11. أحمد محمد أحمد كمال علي

المنيا

الثاني



12. محمد مهنى عبد الله مهنى

القاهرة



الثالث



13. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد

القليوبية

الثالث



14. عبد الرحمن مهدى أحمد خليل

المنوفية



الثالث



15. محمد عبد الله محمد يوسف

الإسكندرية

الثالث



16. أحمد محمود بخيت

الإسكندرية



الثالث



17. إيهاب رجب صافى حسين

مطروح

الثالث



18. عبد الرحمن محمود أحمد عبده

بورسعيد



الثالث



19. محمد عبد الجليل محمد الغريب

جنوب سيناء



الثالث





ثانيا( الفائزون بجائزة مالية قدرها ( 2000) جنيه إضافة إلى ماتم صرفه لهم على مستوى المديريات ، وهم :



1. عبد الرحمن رمضان محمد

الجيزة

2000 جنيه



2. إيمان صابر عبد الفتاح عبد الدايم

الجيزة



2000 جنيه



3. محمد أحمد علي عبد المجيد

القليوبية

2000 جنيه



4. رأفت عبد الستار سيد أحمد الخطيب

الغربية



2000 جنيه



5. شرين أشرف إبراهيم محمد

الدقهلية

2000 جنيه



6. ياسر محمد رمضان على

الدقهلية



2000 جنيه



7. أية محمود أحمد شبانة

دمياط

2000 جنيه



8. عمر فؤاد عبده معزة

دمياط



2000 جنيه



9. عبد الرحمن راضي عبد الموجود

كفر الشيخ

2000 جنيه



10. سعيد إبراهيم سعيد محمد

كفر الشيخ



2000 جنيه



11. محمد سلامه محمد العشري

البحيرة

2000 جنيه



12. حامد رضوان عبد الله فرج

البحيرة



2000 جنيه



13. سارة محمد زكريا إبراهيم عمر

البحيرة

2000 جنيه



14. رقية رفعت عبد الباري عطية

الإسكندرية



2000 جنيه



15. وليد السيد طه بدر

الإسكندرية

2000 جنيه



16. على فرج عبد السلام محمد

مطروح



2000 جنيه



17. محمد عبد الفتاح عبد الشافى عبد الغنى

مطروح

2000 جنيه



18. محمد محمود محمود العدل

السويس



2000 جنيه



19. سعيد عبيد حسن سيد

الإسماعيلية

2000 جنيه



20. عبد الرحمن عادل عبد المجيد

بورسعيد



2000 جنيه



21. إسلام فؤاد محمد الشامي

بورسعيد

2000 جنيه



22. محمد صبرى الششتاوى شلبى

شمال سيناء



2000 جنيه



23. محمود عبد الله كامل سالم

شمال سيناء

2000 جنيه



24. عبد الرحمن عادل حامد علي علي

جنوب سيناء



2000 جنيه



25. يوسف حسني يوسف جاد

جنوب سيناء

2000 جنيه



26. عبد الرحمن رمضان عبد العظيم

جنوب سيناء



2000 جنيه



27. محمود سيد محمد جودة

الفيوم

2000 جنيه



28. حسام طه محمد عبد العاطي

الفيوم



2000 جنيه



29. رجب سيد حميده السيد

الفيوم

2000 جنيه



30. شيماء طه جمعة

الفيوم



2000 جنيه



31. محمود أبو زيد محمد خميس

بني سويف

2000 جنيه



32. رجب عصام رجب عبد الموجود

بني سويف



2000 جنيه



33. عمرو محمود أبو زيد

بني سويف

2000 جنيه



34. معاذ حسين محمد حسن محمد

المنيا



2000 جنيه



35. أسماء عيد محمد أحمد

أسيوط

2000 جنيه



36. حسن عبد المنعم أحمد حسين

سوهاج



2000 جنيه



37. أحمد صابر خليفة أبو ضيف

سوهاج

2000 جنيه



38.حسني السيد أحمد يوسف

قنا



2000 جنيه



39.حسين محمد أحمد حسين

قنا

2000 جنيه



40. عبد الله محمود عبد الله محمد

أسوان



2000 جنيه



41.علي عبد اللطيف حبيب خليف

البحر الأحمر

2000 جنيه



42.أميرة سعد عبد العزيز الرفاعى

الغربية



2000 جنيه



43. عبد الله حازم خالد عبد الله

الغربية

2000 جنيه



44. جنى أحمد بشير الدراجينى

الغربية



2000 جنيه



45. عبد الرحمن انور الزعليك

البحيرة

2000 جنيه



46.مالك أحمد علي عبد النور سلام

البحيرة



2000 جنيه



47. حسن مصطفى حسن أحمد جاد

بنى سويف

2000 جنيه



48. محمد سعيد إمام علي

القاهرة



2000 جنيه



49. سعاد فتحي عبد العليم روبي

القاهرة

2000 جنيه



50.

أحمد جابر أحمد كامل

الجيزة



2000 جنيه



51. عبد الرحمن رضا أبو اليزيد محمد

الغربية

2000 جنيه



52. محمد محمود عبد الفتاح

الدقهلية



2000 جنيه



53. عبد الرحمن فرج عبد الباسط محمد

كفر الشيخ

2000 جنيه



54.

محمد أحمد إبراهيم أحمد محمود

البحيرة



2000 جنيه



55. أسماء إبراهيم السيد السيد

الإسماعيلية

2000 جنيه



56. محمود رمضان دربالة علي

الفيوم



2000 جنيه



57. السيد محمد أبو سيف قطب

الفيوم

2000 جنيه



58. حمزة راشد عبد السميع نادى

اسيوط



2000 جنيه



59. فرغل مكين فرغل على

سوهاج

2000 جنيه



60. مصطفى محمود أبو المجد محمد

أسوان



2000 جنيه



61. عبد الرحمن عبد الرحيم ضيف الله

قنا



2000 جنيه



ثالثًا: الفائزون بمكافأة مالية قدرها (1000) جنيه إضافة إلى ماتم صرفه لهم على مستوى المديريات ، وهم :



1. فضيلة عبد السلام مصطفى عباس

الجيزة

1000 جنيه



2. السيد حمدي السيد إبراهيم

القليوبية



1000 جنيه



3. بدر محمد بدر

المنوفية

1000 جنيه



4. محمود عبد الرشيد عبد الصبور

الشرقية



1000 جنيه



5. محمود علاء الدين سباعي السيد

الشرقية

1000 جنيه



6. رحمة محمد حسن البرمبالي

دمياط



1000 جنيه



7. محمود المتولي محمود يوسف

دمياط

1000 جنيه



8.

حبيبة هاني ماهر بدر

كفر الشيخ



1000 جنيه



9. محمد السعيد عبده واصل

كفر الشيخ

1000 جنيه



10.شيماء جمعه سعيد عوض محمد

البحيرة



1000 جنيه



11.عباس محمد أبو العينين أبو شحاتة

الإسكندرية

1000 جنيه



12.محمد رشاد سعد علي

الإسكندرية



1000 جنيه



13. عبد الرحمن سعيد محمد أحمد

مطروح

1000 جنيه



14. محمود رفيق محمد محمد

مطروح



1000 جنيه



15. محمود حسام محمد صالح

الإسماعيلية

1000 جنيه



16.تسنيم محمد محمد عبد العزيز

المنيا



1000 جنيه



17. رقية وليد جمعة أحمد

الدقهلية

1000 جنيه



18.على علاء أحمد عزت

كفر الشيخ



1000 جنيه



19.أحمد سعيد محمد محمد

الإسماعيلية

1000 جنيه



20. حمزة يحي محمد محمد

الفيوم



1000 جنيه



21. سما سعيد محمد سعيد

الفيوم

1000 جنيه



22. حفصة محمود سيد عبد الرحمن

الفيوم



1000 جنيه



23. محمد أحمد بكر ي جابر

بنى سويف

1000 جنيه



24. أميره فتحي محمد أحمد علي

المنيا



1000 جنيه



25. يزيد عماد حسن على

مطروح

1000 جنيه



26. محمد جمعه عبد العظيم عبد الوهاب

القاهرة



1000 جنيه









